Ко фракции Порошенко присоединилось двое самовыдвиженцев

Об этом сообщили источники в партии "ЕС".

По их данным, к фракции бывшего президента Петра Порошенко присоединились Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

Всего фракции "ЕС" в сессионном зале выделили 29 мест, но 2 из них просто "резервные".

Так же запасные места в зале получили фракции "Голос" (1 место) и "Батькивщина" (2 места).

Для внефракционных депутатов отведено 55 мест.

Кроме того, между фракциями "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" будут полосы пустых мест.

Эти пробелы будут сделаны за счет мест, которые предполагались для депутатов "мажоритарщиков", которых должны были бы выбирать в округах в оккупированном Крыму и на Донбассе.

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