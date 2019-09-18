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В Мадриде на международной конференции митрополит УПЦ раскрыл причину захватов храмов

18.09.2019 / 14:58
В Мадриде на международной конференции митрополит УПЦ раскрыл причину захватов храмов
Делегация УПЦ на международном форуме в Испании Источник: Центр информации УПЦ
В ходе работы форума делегация УПЦ общалась с представителями Александрийской, Сербской, Румынской, Элладской и Албанской Церквей

С началом противостояния на Востоке Украине началась пропагандистская кампания против Украинской Православной Церкви, что привело к насильственным захватам храмов Украинской Православной Церкви со стороны радикальных группировок и представителей некоторых конфессий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ, об этом в докладе заявил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим на международном форуме «Мир без границ. Религии и культуры в диалоге», который проходил с 15 по 17 сентября в Испании.

«С началом войны на Востоке Украины в 2014 году, а также конфликта между Украиной и Россией, началась пропагандистская кампания против Украинской Православной Церкви. Основным обвинением стало то, что Церковь имеет каноническую и духовную связь с Русской Православной Церковью, а соответственно якобы и с Россией как враждебным государством. То есть на лицо политические обвинения, которые к Церкви не имеют никакого отношения. Это привело к насильственным захватам храмов нашей Церкви со стороны радикальных группировок и представителей некоторых конфессий. Я описываю это положение в нашей стране не с целью кого-то обвинить, а для того, чтобы вы понимали общий контекст ситуации в стране, и чтобы дальше показать, как верующие восприняли эти испытания и отреагировали на них. Ведь на самом деле не столько важна причина гонений или испытаний, сколько христианская, реакция на них», - сказал в митрополит Никодим.

Он отметил что, в тех селах, где можно было посредством диалога и без насилия отстоять храмы УПЦ, их отстаивали. «Однако в тех местах, где общины не могли отстоять свой храм, они, чтобы избежать насилия, отходили в сторону и начинали совершать богослужения в сельских домах или других приспособленных помещениях, а некоторые из них впоследствии приступали к строительству нового храма», - добавил иерарх УПЦ.

«Возможно, для многих из вас наша реальность может показаться очень странной, но это наша реальность. И мы благодарны Богу за эти испытания, потому что они помогают нам ясно понять, что значит быть настоящими христианами», - подытожил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Украинскую Православную Церковь на мероприятии также представлял заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич. В ходе работы форума делегация УПЦ общалась с представителями Александрийской, Сербской, Румынской, Элладской и Албанской Церквей, а также с представителями других конфессий и религиозных организаций мира.

Основной темой форума было обсуждение современных войн, конфликтов в обществе, опасности возрождения расизма и ксенофобии. Также рассматривались вопросы межрелигиозного диалога и предупреждения конфликтов.

15 сентября делегация УПЦ приняла участвие в богослужении в храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. После литургии митрополит Никодим обратился к прихожанам храма, большинство которых являются украинцами, и передал благословение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Приятно слышать, что здесь в каждом храме возносится молитва благочестивого народа Божия за украинскую землю, за народ, за людей, страдающих там от войны, от кровопролития, от всего того, что принесли в это наше страдание политики», - сказал митрополит УПЦ.

Источник: Inpress.ua
христианство, Испания, УПЦ, международная конференция
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