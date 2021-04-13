Митрополит Антоний рассказал, в чем заключается путь христианина

Путь христианина во все времена это путь к Голгофе. Так было и так будет.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Современная жизнь - не исключение, а лишь подтверждение данного правила. Поэтому ничто не должно нас смущать: ни гонения, ни притеснения, ни откровенная ненависть.

Мы, христиане, живём Богом — Его милостями, Его волей, Его Духом. Живём временно на земле, чтобы обрести вечность на Небе. На вечном и надо сосредоточиваться. Всё остальное в нашей жизни - фон, временные, меняющиеся декорации. Так к ним и нужно относиться», - объяснил митрополит Антоний.

Он напомнил, что только Господь всесилен и вечен. «Он Сущий. Важно проникнуться этим, понять, тогда всё в жизни станет на свои места. И тогда главное перестанет быть не главным, а мелочи жизни не будут заслонять небо. Когда Моисей спросил об имени Бога, ему было сказано: «Я есмь Сущий, и скажи сынам Израилевым: Сущий послал меня к вам» (Исх. 3:14)», - сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, что значит «Сущий». «Неизменный, пребывающий в Вечности, Тот, Кто не изменяется никогда. То, что изменяется - когда-то было и когда-то будет, - не существует постоянно. Неизменяемость Бога говорит о Его непрерывном существовании», - сказал он.

По его словами, все испытания даются Богом и преодолеваются с Его помощью.

«Выше сил испытаний Господь не дает. Его цель не наказать и покарать, как некоторые неверно полагают, а спасти и привести к блаженству.

Живущему с Богом нечего бояться: «Господь - упование мое. Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона» (Псалом 90). Большей защиты и не пожелаешь», - подчеркнул управделами УПЦ.

В завершении владыка напомнил, что нам надо думать не о том, как уберечься и застраховаться от испытаний, а о том, как познать Бога. «Тогда все испытания мы увидим в другом свете и иначе к ним будем относиться. В них мы наконец-то разглядим Бога и имя Его», - заключил митрополит Антоний.