В Чехии закончилось введенное из-за COVID-19 чрезвычайное положение

Наиболее ощутимым смягчением стала отмена запрета без серьезных оснований покидать территорию своей области проживания. Также больше не действует ночной комендантский час.

В школах частично возобновились уроки, школьники и учителя должны сделать COVID-тест.

Открылись магазины детской одежды и канцелярских товаров, фермерские рынки, ремонтные мастерские.

При определенных ограничениях (не более 20% обычной заполненности) можно с 12 апреля посещать зоопарки и ботанические сады.

В то же время несмотря на обещание нового министра здравоохранения Петра Аренбергера позволить заниматься спортом на открытом воздухе группами до 20 человек, он изменил решение и запретил встречу более чем 2 человек как в помещениях, так и под открытым небом.

Дальше не работает сфера культуры, гастрономии и туризма.

Между тем, эпидемиологическая ситуация в республике медленно улучшается. За минувшие сутки, по данным Минздрава Чехии, подтверждено 976 новых случаев инфицирования, что является наименьшим суточным показателем с сентября прошлого года. Умерло за сутки 187 человек. В больницах находятся сейчас 5 070 пациентов. В стране использовано 2 089 507 доз вакцины, полную (2 дозы) вакцинацию получили более 700 тысяч (6,5%) жителей республики.

Всего в Чехии с начала пандемии подтверждено 1 581 184 случая COVID-19, умерли 27 918 человека.

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