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В Чехии закончилось введенное из-за COVID-19 чрезвычайное положение

13.04.2021 / 16:45
Чрезвычайное положение в Чехии, которое действовало с октября 2020 года из-за коронавируса, закончилось в ночь на понедельник, 12 апреля, но большинство карантинных ограничений власти оставили.

Наиболее ощутимым смягчением стала отмена запрета без серьезных оснований покидать территорию своей области проживания. Также больше не действует ночной комендантский час.

В школах частично возобновились уроки, школьники и учителя должны сделать COVID-тест.

Открылись магазины детской одежды и канцелярских товаров, фермерские рынки, ремонтные мастерские.

При определенных ограничениях (не более 20% обычной заполненности) можно с 12 апреля посещать зоопарки и ботанические сады.

В то же время несмотря на обещание нового министра здравоохранения Петра Аренбергера позволить заниматься спортом на открытом воздухе группами до 20 человек, он изменил решение и запретил встречу более чем 2 человек как в помещениях, так и под открытым небом.

Дальше не работает сфера культуры, гастрономии и туризма.

Между тем, эпидемиологическая ситуация в республике медленно улучшается. За минувшие сутки, по данным Минздрава Чехии, подтверждено 976 новых случаев инфицирования, что является наименьшим суточным показателем с сентября прошлого года. Умерло за сутки 187 человек. В больницах находятся сейчас 5 070 пациентов. В стране использовано 2 089 507 доз вакцины, полную (2 дозы) вакцинацию получили более 700 тысяч (6,5%) жителей республики.

Всего в Чехии с начала пандемии подтверждено 1 581 184 случая COVID-19, умерли 27 918 человека.

Источник

Чехия, COVID-19
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