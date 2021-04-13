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ТКГ проведет очередные встречи на этой неделе: что рассмотрят

13.04.2021 / 16:14
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе соберется на очередные онлайн-встречи на этой неделе. Видеоконференции пройдут 13-14 апреля.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации.

Сообщается, что 13 апреля пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, а 14 апреля - видеоконференция общего заседания ТКГ.

На повестке дня будут следующие вопросы:

нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
продолжение разработки плана совместных шагов;
возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
обмен удерживаемыми лицами;
полный и безусловный доступ международных организаций;
восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Также сообщается, что на сегодня политические советники "нормандской четверки" продолжают консультации, цель которых вернуться к всеобъемлющему режиму прекращения огня на Донбассе.

Напомним, ранее замглавы Администрации президента России и переговорщик на уровне политических советников Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагала привлечь к работе ТКГ бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Но в украинской делегации назвали эту информацию "еще одним анекдотом".

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Донбасс, ТКГ
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