В Украине за месяц 97 тысяч COVID-госпитализаций - больше всего от начала пандемии

Об этом сообщает Национальная служба здоровья в Фейсбуке.

«В марте в больницы, работающие по договору с НСЗУ по всей стране, госпитализировано наибольшее количество пациентов за весь год с начала пандемии - более 97 тысяч человек. Это на 52% больше, чем в ноябре прошлого года, когда было зафиксировано наибольшее количество госпитализаций», - сообщает НСЗУ.

При этом по сравнению с февралем количество госпитализаций в Киеве увеличилось на 239% до 10 тыс. человек. На 210% увеличилось количество госпитализаций в Днепропетровской области, на 200% - в Хмельницкой и Одесской областях, на 184% - в Житомирской, на 178% - в Киевской, на 165% - во Львовской областях.

Также в марте по сравнению с февралем на 127% увеличилось количество пациентов, подключенных к источникам кислорода. Их общее число составило почти 76 тысяч, или 75% от всех пролеченных пациентов в марте. На 115% увеличилось количество пациентов, которые были подключены к аппарату ИВЛ - из почти 4 тысяч до более чем 8 тысяч; на 50% - количество пациентов, находившихся в отделении интенсивной терапии - из 8,5 тысячи до 16,5 тысячи.

Всего, по данным НСЗУ, в течение апреля 2020 года - март 2021 года стационарную помощь в больницах получили почти 435 тыс. пациентов с коронавирусом, из которых почти 18% лечились в условиях интенсивной терапии.

Также НСЗУ сообщает, что в марте пациентам предоставляли стационарную медицинскую помощь 3 250 команд. Средняя нагрузка на них за месяц увеличилась вдвое - с 15 пациентов до 31 пациента на одну команду.

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