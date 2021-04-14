Управделами УПЦ рассказал, чем опасна жалость к самому себе

Жалость к себе это признак малодушия, слабости и является злом в чистом виде.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Ничто так не разрушает человека, как жалость к себе. Мы все испытывали это чувство в той или иной мере. Оно гнетущее и беспросветное, тормозит развитие, замыкает человека на себе, перекрывает Небо. Последствиями такой лжежалости становятся обида на других, непрощение, злопамятство, уныние, лень и прочее. Корень жалости к себе – в гордыне и самомнении.

Жалость к себе – признак малодушия, слабости и является злом в чистом виде. Сильный духом человек сознательно искореняет подобную злостную жалость из своего сердца. Сильный всегда служит добру и никогда не поддерживает зло», — объяснил митрополит Антоний.

Владыка рассказал о нашем современнике, знаменитом тяжелоатлете, публицисте, всемирно известном олимпийце Юрие Петровиче Власове, как об одном из примеров сильного человека во всех отношениях.

«Он был кумиром нескольких поколений не только в Советском Союзе, но и за рубежом. Голливудская звезда Арнольд Шварценеггер, например, с юных лет мечтал о встрече с Власовым.

Юрия Власова отличали удивительная честность, искренность, совестливость и порядочность. Он не походил на среднестатистического спортсмена, был умен, эрудирован, оставил после себя несколько десятков книг. Днем Юрий тренировался, а ночью писал книги. И вызывал восхищение, чем бы ни занимался. Юрий Власов при всей своей богатырской внешности был чрезвычайно деликатен и застенчив, он боялся обидеть человека, обращался с каждым как с хрустальной вазой. В 1960-е годы его считали самым сильным человеком планеты», — рассказал управделами УПЦ.

Он напомнил слова многократного чемпиона мира о том, что сила должна утверждать величие духа и красоту преодоления и именно в этом ее великая справедливость.

«Но раскрыть эту силу, найти её в себе может далеко не каждый человек. Власов прошел через горнило испытаний: предательство, зависть коллег, несправедливость, оставление спорта, серьезные травмы, тяжелые операции, забвение, потери близких. Он смог преодолеть всё это, сумел пройти через нестерпимую боль, обездвижение и выйти к свету. Удалось это спортсмену не сразу, несколько лет ушло на то, чтобы понять, что не пускает, что держит его в своих оковах. Его организм практически рассыпался на глазах. Разъедающее душу и тело, забирающее все силы чувство жалости к себе – вот что было его собственным диагнозом.

Увидев своего главного врага, Власов объявил ему войну и победил. Жизнь стала налаживаться. И вскоре он опять обрел прекрасную форму, силу и вернулся в большой спорт в качестве тренера. Юрий Власов был из тех, кто в повседневном не терял вечного – напротив, обретал. Он постоянно во время тренировок, бессонных ночей, размышлений, чтения анализировал связь между духом и телом и пришел к выводу, что дух руководит телом, и никак не наоборот. Юрий осуществился как чемпион, человек с большой буквы благодаря силе духа, жизни по совести, личной воле к добру и справедливости. И славу свою не употребил во зло своей душе», — продолжил архиерей.

По мнению владыки, Власов был образцом силы и духа – упорным, несгибаемым. Но ему не нужна была сила ради силы.

«Он вспоминал: «Все складывалось у меня по-разному в разные годы. Сказать, что мое здоровье всегда было блестящим, нельзя, я перенес три страшные операции: опухоль на руке от удара штангой и две операции на позвоночнике, когда уже и родных предупредили, что я вряд ли выживу. После операции я не умер только благодаря спорту, я был очень силен духом, спорт воспитал волю... Но никогда спорт не был целью и единственным смыслом. Он всегда был тем подспорьем, что вело меня к решению других, более важных, на мой взгляд, задач».

И эти задачи состояли в том, чтобы не изменить себе, не пойти на компромисс с духом времени, не действовать против совести, защитить слабого… Он учил не сдаваться перед трудностями, какими бы огромными они ни казались. Власов остался в памяти миллионов рыцарем духа и силы», — рассказал митрополит.

Управделами УПЦ отметил, что жалость к себе – дьявольская уловка, которая не дает человеку проявить весь потенциал, который заложен Богом. «Жалость к себе выковывает страх. Власов своим примером показал, каких невероятных высот может достичь человек, из каких тяжелейших состояний может выйти, если не будет бояться, не будет себя жалеть.

Мы даже не представляем, каким потенциалом нас наградил Господь. Многие не раскрыли его и на десятую часть. Страхи и самосожаление держат нас в узких рамках человеческой логики, которая не дает ворваться в нашу жизнь Божественной, а именно она и дает человеку нужный импульс для максимального раскрытия, развития и спасения», — подчеркнул он.

«Если только допустим в мыслях, что нас недооценивают, обижают, что мы достойны лучшего, то сразу проиграем и скатимся опять к подножию горы, восхождением на которую является наша жизнь», — подытожил митрополит Антоний.