Кулеба призвал страны Запада дать России понять, что они не позволят разрушить суверенитет Украины

"Стратегически, Россия должна понять, что Украина принадлежит демократическому миру, западному миру, и что Запад не позволит России разрушить украинскую демократию и суверенитет. Это очень ясный и простой сигнал, который наши друзья и партнеры могут донести до России. Украина - это не часть "русского мира" и никогда не будет считаться таковой", - сказал он на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 13 апреля.

Министр отметил, что на операционном уровне Украина нуждается в мерах, которые сдержат Россию и ограничат ее агрессивные намеренья.

"Это могут быть, как указал генеральный секретарь, новые раунды санкций, которые повысят цену российской агрессии. Это может быть прямая поддержка, целью которой является усиление оборонных способностей Украины, потому что мы знаем, что Россия приложит все усилия, для того, чтобы препятствовать третьим странам сотрудничать с Украиной в оборонном секторе", - указал Кулеба.

Он добавил, что РФ тяжело работает над тем, чтобы подорвать оборонные способности Украины.

"Есть только одна вещь, которую я бы хотел подчеркнуть: некоторые меры, о которых мы говорим, могут выглядеть затратными, но цена предотвращения все же будет ниже, чем цена прекращения войны и смягчения ее последствий. Лучше действовать сейчас, чтобы препятствовать дальнейшей эскалации ситуации России", - сказал министр.

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