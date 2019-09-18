Гончарук опроверг переговоры с Коломойским по Приватбанку

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter.

"Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг Приватбанка (в частности переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка)", - заявил Гончарук.

В пресс-службе премьер-министра заявили, что "информация, содержащаяся в материале издания Financial Times, не соответствует принципам объективности".

"Цитата, на которой базируется вывод авторов материала, вырванная из контекста и не является репрезентативной в контексте всей предоставленной премьер-министром информации. Он не давал никакой информации по ведению любых переговоров как с господином Коломойским, так и с кем-то другим по указанному вопросу.

Данная публикация не соответствует высоким стандартам журналистской работы. В связи с этим мы направили официальное письмо-обращение к авторам материала с просьбой опровергнуть изложенные в нем положения, связанные с вышеупомянутым", - говорится в заявлении.

Междутем ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.

Гончарук сказал, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан лично займутся этим делом, несмотря на их очевидный конфликт интересов в качестве бывших сотрудников Коломойского.

Премьер-министр добавил, что Зеленский будет избегать вмешательства в украинские суды или независимость центрального банка, пытаясь "защитить интересы" страны.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

Источник