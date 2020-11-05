С подозреваемого в коррупции нардепа Юрченко сняли э-браслет

Об этом свидетельствует комментарий представителя ВАКС Олеси Чемерис, Facebook-страница Юрченко

Прямая речь Юрченко: "Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля - браслета!"

Спикер суда подтвердила информацию.

По ее словам, 3 ноября следственный судья продолжил Юрченко обязанности, кроме ношения электронного средства контроля.

Чемерис добавила, что меру пресечения продолжили до 3 января 2021 года.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке неофициального помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко. Часть средств была обещана самому нардепу.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сначала заявила, что вручить подозрение Юрченко невозможно, но 17 сентября стало известно, что она подписала подозрение и ходатайство об аресте нардепа.

17 сентября парламентская фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов Юрченко.

21 сентября суд арестовал Юрченкос возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн, а 25 сентября за Юрченко внесли залог.

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