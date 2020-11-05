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Митрополит Онуфрий расскажет о том, как необходимо молиться

05.11.2020 / 12:24
Митрополит Онуфрий расскажет о том, как необходимо молиться
Источник: Центр информации УПЦ
Когда ты молишься, говорится в Святом Евангелии, иди в свою комнату и затвори двери, чтобы помолиться Отцу твоему Небесному в тайне

Господь, увидев, сердечную молитву человека, воздаст ему благом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 7 ноября в 05.50, на «Интере».

«Когда ты молишься, говорится в Святом Евангелии, иди в свою комнату и затвори двери, чтобы помолиться Отцу твоему Небесному в тайне. И Отец Небесный, увидев твою тайную молитву, воздаст тебе явно», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, как любовь и грех способны влиять на человека и изменять его как внутренне, так и внешне.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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