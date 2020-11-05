Юрий Загородний: Дайте Президенту почитать Уголовный кодекс

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Украина ожидает сложных переговоров по торговле металлопродукцией в рамках обновления соглашения с ЕС и "зеленого" курса – Стефанишина
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Применение кассовых аппаратов для "упрощенцев" отсрочат на год – Разумков
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Профильный комитет Рады завершил подготовку бюджета-2021 к первому чтению: что предлагают
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В казне правительства продолжают сокращаться остатки средств
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Госбюджет в октябре-2020 перевыполнен на 9,8% от плана – Госказначейство
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В Николаеве заработала лаборатория по разработке нанотехнологий05.11.2020 / 05:54
На таможнях и в миграционной службе разоблачили масштабную схему по подделке паспортов04.11.2020 / 06:27Последние новости рубрики
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Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска
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На Херсонщине открыли восстановленный музей-усадьбу Остапа Вишни
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СБУ заблокировала контрабанду текстиля на сотни миллионов
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Акции протеста из-за заявлений Макрона об исламе прошли в Турции
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Вандалы снова повредили музейные экспонаты в центре Берлина
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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