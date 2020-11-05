Юрий Загородний: Дайте Президенту почитать Уголовный кодекс

Об этом заявил народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Загородний.

Нардеп подчеркнул, что такого наглого давления на судебную систему и на парламент – независимые ветви власти – со стороны власти президентской Украина еще не знала. И это при том, что предшественники Зеленского не упускали случая «приручить» судей, что нередко удавалось. Увы, государственный правовой нигилизм имел место быть. Как результат было принято немало законов, которые не соответствовали и противоречили не только друг другу, но и Конституции страны, констатировал парламентарий.

«То, что делает сегодня Президент, на юридическом языке называется выходом за рамки правового поля, но это мягко говоря, а по-простому – это уголовное преступление, наказание за которое четко прописано в нескольких статьях Уголовного кодекса Украины. В том числе когда речь идет о заявлениях главы государства в отношении парламентариев, что можно расценивать как прямое давление», – отметил Юрий Загородний.

Он акцентировал внимание на том, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в своем комментарии, данном накануне журналистам в кулуарах парламента, перечислил некоторые статьи Уголовного кодекса Украины, под которые подпадают и озвученные властью меры по «урегулированию» кризиса, вызванного последними решениями Конституционного Суда.

Как отметил Юрий Загородний, трудно не согласиться с Виктором Медведчуком, который назвал заявления Зеленского о возможном роспуске Верховной Рады не чем иным, как попыткой запугать своих соратников, чтобы те поддержали президентские потуги по «приручению» судебной системы страны.

«Видимо, наш гарант забыл, что Конституция защищает всех, а не только избранных. Сегодня страна увидела степень падения власти, которая использует даже послов G7, как верхнюю палату парламента, и не может принимать решения сама, без их утверждения. Зеленский уже де-факто признал абсолютное внешнее управление страной. И не скрывает, что хочет взять последний оплот нашего суверенитета – судебную систему. Но я еще раз советую ему ознакомиться на досуге с Уголовным кодексом Украины…» – подытожил Юрий Загородний, народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».