Загородний: Власть получила очередную оплеуху от европейских «партнеров»

Об этом заявил народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний, комментируя слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля, прибывшего с визитом в Киев.

Парламентарий напомнил сказанное Боррелем: Евросоюз готов предоставить Украине обещанные 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, но лишь при условии «конструктивного взаимодействия» с Международный валютным фондом и выполнения всех требований, касающихся усиления верховенства права.

«Украинская власть, которая недавно взяла на себя обязательства отдать под контроль Запада последние структуры, включая Нацбанк, судебную систему, антикоррупционные органы, взяла на себя обязательства и дальше душить народ заоблачными тарифами, крушить остатки нашей многострадальной медицины за какие-то 1,2 млрд евро, получила очередную оплеуху от еврочиновника, который явно приехал с инспекторским визитом», –отметил Юрий Загородний.

Парламентарий указал на то, что денег еврочиновник не привез, зато выдвинул Украине очередные условия.

«Как известно, деньги ждали еще в мае, потом нам говорили, что сразу после одобрения Радой известного меморандума ЕС даст 600 млн, а еще 600 ‒ потом. Господин Боррель сегодня, ничуть не смущаясь, сказал: дать-то готовы, но вы сначала договоритесь с МВФ! И речь идет не о десятках миллиардов, а всего об одном с небольшим миллиарде», – подчеркнул политик.

Юрий Загородний констатировал, что, несмотря на смену власти, ничего не меняется ‒ унижение Украины со стороны европейских и заокеанских «партнеров» продолжается.

«Уже даже землю продали, отдали на откуп целые отрасли, включая оборонпром, торгуем суверенитетом... Вдумайтесь, в Украине треть годового бюджета направлено на погашение долгов! Экономика ушла в пике, а никто даже не заикается о реструктуризации или отсрочке выплат! Все слышали, как Порошенко унижался и рапортовал хозяевам, разворовывая и уничтожая страну. Власть поменялась – унижение Украины продолжается», – резюмировал народный депутат.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что за всю историю сотрудничества Украины и МВФ такой несоразмерной цены за кредит, как при нынешней власти, не было никогда.

«Это не первый меморандум, который заключается Украиной с МВФ. Но такой огромной, несоразмерной цены за получение кредита в истории отношений между Украиной и фондом никогда не было», – отметил политик.