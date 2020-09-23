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В кабинете главного патрульного Донетчины нашли склад боеприпасов

23.09.2020 / 14:18
Государственное бюро расследований заявляет, что разоблачило начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области на незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Об этом сообщает ГБР

После задержания следователями бюро участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции.

Отмечается, что во время следственных действий в кабинете начальника обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

Дословно: "Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области ГЧП подозревается в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 263 УК)".

Источник

ГБР, патрульный
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