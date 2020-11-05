Данилов - Тупицкому: прекратите шантажировать страну, Ростов не резиновый

Об этом свидетельствует пост Данилова в Facebook

Прямая речь: "Последние заявления главы Конституционного Суда господина Тупицкого удивляют неадекватностью оценок ситуации и преувеличением значимости собственной персоны.

Хочу напомнить, что судьи своим решением от 27 октября посягнули на ряд фундаментальных основ конституционного строя в Украине, осуществив по сути попытку свержения конституционного строя и изменения политического курса страны.

Подобные действия имеют все признаки уголовного преступления, за которое предусмотрено соответствующее наказание. Поэтому советую господину Тупицкому не засорять информационное пространство истерическими заявлениями, а вместе с адвокатом думать над линией защиты в суде.

Еще раз акцентирую внимание на том, что при принятии решения Конституционный Суд посягнул на нормы Конституции Украины, которые гарантируют курс нашей страны в ЕС и НАТО.

Президент Владимир Зеленский как гарант Основного закона полностью выполнил свои обязательства, подав в парламент проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству. В случае его принятия прекращаются полномочия действующего на сегодня состав суда, но не прекращаются полномочия самого КСУ.

Напоследок хочу призвать: прекратите шантажировать страну. Не стоит руководствоваться принципом, что заказ отечественных олигархов и иностранных "спонсоров" должен быть отработан в любом случае. Это путь в пропасть. Ростов не резиновый, и свои имения через границу перевезти не удастся.

Сохраните остатки чести и подайте в отставку".

По мнению секретаря СНБО, общественное доверие к конституционному судопроизводству "будет восстановлено" уже новым составом КС.

Напомним, глава Конституционного суда Александр Тупицкий 3 ноября заявил, что роспуск КС - угроза территориальной целостности Украины, ведь некому будет реагировать на проявления сепаратизма на местах. Также он сказал, что под судом протестовали проплаченные радикалы. При этом Тупицкий боится за свою безопасность и считает, что ему хотят вручить подозрение и отстранить от должности.

Между тем нардепы призвали 11 судей КС добровольно уйти в отставку после поддержки решения о неконституционности некоторых норм по электронному декларированию.

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК.

НАПК 28 октября закрыло реестр электронных деклараций якобы во исполнение решения Конституционного суда, однако затем открыло его по требованию Кабинета министров. КС заверил, что его решение не требовало закрытия реестра.

Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.

Более 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем не речь идет об увольнении судей КС непредусмотренным законодательством способом.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд". Тупицкий заверил, что не собирается подавать в отставку по чьему-то требованию.

Судья-докладчик по делу об отмене ответственности за незаконное обогащение чиновников Игорь Слиденко заявил, что из Офиса президента на него давили 7 октября - и 8 октября он написал заявление об отставке. Он также заверил, что не выполнял заказ Виктора Медведчука или Игоря Коломойского.

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