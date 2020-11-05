Войти | Зарегистрироваться
13:50

четверг,
05 ноября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 76-летием

05.11.2020 / 13:28
Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 76-летием
Источник: Центр информации УПЦ
На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию. Поздравления приходят со всех уголков мира

Предстоятелю Украинской Православной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сегодня исполняется 76 лет.

На официальных страницах Центра информации УПЦ в Фейсбук и Инстаграм  тысячи украинцев оставляют свои поздравления Митрополиту Онуфрию. Поздравления приходят со всех уголков мира.

Православные благодарят Предстоятеля за его мудрость, ежедневное несение креста в нелегком архипастырском служении, желают многих лет жизни, здоровья, терпения и стойкости.

«Многая и благая лета! Пусть Господь дает Вам силы и здоровье, чтобы в эти тяжелые времена для Украины наша УПЦ выстояла, укрепилась и сплотилась. Пусть Господь хранит Украину и нашу православную веру», - пожелал Григорий Маминчук.

«Дорогой наш Блаженнейший Онуфрий! С Днем рождения! Многая и благая лета! Милости и помощи Божией вам во всем! Крепкого здоровья, мира, радости, добра и всего самого-самого светлого! С Днем рождения!», -пишет Анна Шевчук.

«Многая и благая Вам лета, наш дорогой и многоуважаемый Владыка Онуфрий. Благодарим Господа Бога за доброго наставника, за Ваши поучительные наставления, за Ваши мудрые слова», - поздравляет Блаженнейшего Людмила Панченко.

«Долгих лет жизни. Вы - кремень, образец истины, непоколебимости твёрдости! Вы - сила, молитва, защита и ходатай! С днём рождения Вас!», - написала пользователь Ирина Тк.

«Многая лета Ваше Блаженство, наш дорогой светильник Божий, наш верный Предстоятель», - написала Анна Козарь.

«Спасибо Богу за милости его, и поздравляем нашего дорогого и любимого пастыря с Днем рождения! Пусть милостивый Господь дарует благодать, здоровья, радости духовной и многая лета вести нас, Ваших чад духовных, путем спасения. Будьте благословенны и хранимы Богом», - желает Наталья Перегуда.

В социальной сети Инстаграм на официальной странице Центра информации УПЦ пользователи желают Пастырю мира и здоровья на многая лета.

«Владыко дорогой! Многая и благая лета Вам! Пусть Господь продлит Ваши дни, чтобы Вы послужили нашим православным во Славу Божию!», - пишет пользователь
garagalivia.

«Многая лета нашему папе. Очень любим», - пишет пользователь kriss_88_tina.

«Здравия и долгая и благая лета нашему дорогому Блаженнейшему Владыченьке, дорогому отцу! Испола эти деспота!», - поздравляет Лариса Григорьева.

«Многая и благая лета! Низкий поклон Вам, дорогой Владыка, за Ваши труды. С таким Пастырем нам ничего не страшно. Вы – наше спасение», - написала пользователь Мария Дуда.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 ноября
4 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.