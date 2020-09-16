Просил "плюшки": НАБУ опубликовало материалы следствия по Юрченко

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ

Дословно: "В середине августа детектив "под прикрытием" передал первую часть неправомерной выгоды посреднику.

26-27 августа соучастники планировали получить еще одну часть средств. При обстоятельствах, которые сейчас выясняет следствие, Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания".

В частности, в рамках операции детектив "под прикрытием" познакомился с одним из участников группировки и "заказал" у него изменения в законодательстве Украины по переработке твердых бытовых отходов.

Посредник познакомил детектива с Юрченко, который, как отмечают в НАБУ, "попросил предоставить ему взятку 13 тыс. долл. за внесение предложений в законопроект и в дальнейшем 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов-членов комитета".

В середине августа детектив передал первую часть взятки. Еще один транш (50 тыс.) был 26-27 августа.

В НАБУ отмечают, что собрали доказательства преступления нардепа по ст.368 УК и ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК, но не могут вручить подозрения Юрченко без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой.

10 сентября детективы прибыли в офис Венедиктовой, чтобы внести сведения в ЕРДР и подписать разрешение о проведении следственных действий по Юрченко. Также они предоставили проект сообщения о подозрении, справку о собранных доказательствах и материалы уголовного производства.

Сообщается, что после 6 часов в офисе Венедиктовой руководитель департамента ОГП сообщил, что "не видит достаточных оснований для доклада генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом в ЕРДР".

После этого провели совещание с участием Венедиктовой, но по его итогам решения о подозрении и внесения сведений в ЕРДР так и не приняли.

В НАБУ опубликовали фрагменты разговоров помощника Юрченко (Ивана), самого нардепа и детектива под прикрытием. В частности, нардеп говорит, что подробно о "помощи экологии" расскажет его помощник.

Помощник нардепа заявляет, что всех, кто участвует в процессе, нужно отблагодарить "плюшками". Впоследствии он уточняет детективу, что Юрченко не может открыто ничего говорить, потому что он нардеп и его "слушают".

Также нардеп требовал 3% акций завода, который якобы планировали построить иностранные инвесторы в Украине.

10 сентября посреднику (неофициальном помощнику Юрченко) сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

Также 10 и 11 сентября Нацбюро направило Венедиктовой проект подозрения Юрченко, но по состоянию на 15 сентября бывшая нардепка "Слуги народа" на письма НАБУ не ответила и подозрения Юрченко не подписала.

В ведомстве также намекнули, что препятствовать расследованию НАБУ могли должностные лица: "НАБУ под руководством САП осуществляет следственные действия, направленные на разоблачение и привлечение к уголовной ответственности других ее участников, включая должностных лиц, которые способствовали прекращению выполнения спецзадания, независимо от их должностей и политической принадлежности".

Летом 2020 года детективы получили информацию, что группа нардепов получает взятки за свою законодательную работу в парламенте. НАБУ начало расследование и операцию "под прикрытием".

В ведомстве также напомнили, что ранее их спецоперации под прикрытием срывала Служба безопасности на ГПУ.

Ранее 15 сентября на заседании парламента Венедиктова заявила, что пока нет оснований для объявления подозрения нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко.

Она заявила, что единственным доказанным обстоятельством является "факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристам". А этого недостаточно для объявления подозрения.

Венедиктова добавила, что письмо от руководства НАБУ и черновик подозрения она получила в 17:20 14 сентября, но среди этих документов не было материалов уголовного производства.

Напомним, на днях НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа", однако он не задержан.

По словам нардепа Гео Лероса, помошник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

После этого, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него.

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