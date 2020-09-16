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Помощнику народного депутата Юрченко объявили подозрение

16.09.2020 / 12:17
Помощнику народного депутата Александра Юрченко - Ивану Фищенко сообщено о подозрении в пособничестве в получении депутатом взятки в размере 13 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении помощнику народного депутата Украины, который выступил посредником в получении 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту, касающемуся переработки твердых бытовых отходов и подстрекательстве относительно предоставления 200 тысяч долларов неправомерной выгоды для подкупа народных депутатов - членов Комитета для поддержки указанных поправок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в середине августа этого года правоохранителями зафиксированы факты получения указанным лицом части неправомерной выгоды.

Действия помощника народного депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины - пособничество в получении неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Также в ВАКС было подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 13 сентября народный депутат Гео Лерос сообщил в соцсети, что несколько дней назад НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко (фракция партии "Слуга народа"), который, по словам Лероса, "взял первые 13 тысяч из 200 твсяч долларов , которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами".

Лерос утверждал, что НАБУ собрало достаточно доказательств, и обвинил генпрокурора Венедиктову в том, что она якобы "блокирует санкцию" в отношении Юрченко.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что получила от Национального антикоррупционного бюро письмо с просьбой подписать уведомление о подозрении народному депутату Александру Юрченко, но доказательств недостаточно.

В то же время НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки народному депутату Юрченко и призвал генпрокурора согласовать ему подозрение.

Источник

подозрение, Юрченко, САП
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