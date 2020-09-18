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Прокуроры САП вручили нардепу Юрченко подозрение

18.09.2020 / 11:46
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уведомили о подозрении в совершении преступления народному депутату Александру Юрченко.

"17 сентября по поручению генерального прокурора прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры народному депутату Украины сообщено о подозрении", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" 17 сентября в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений к законопроекту, и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг за голосование за представленные им предложения.

"Генеральным прокурором, по результатам изучения материалов уголовного производства, составлено и подписано сообщение о подозрении народному депутату Украины - члену комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг в получении неправомерной выгоды в крупном размере, а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 368, ч.4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины)", - рассказали в Оисе генпрокурора.

Источник

подозрение, Юрченко, САП
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