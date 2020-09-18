Зеленский о нардепе Юрченко: обязательно сядет в тюрьму

Об этом заявил Зеленский на брифинге во Львовской области 17 сентября.

Прямая речь: "Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня дали подозрение генеральный прокурор, он ее получил и обязательно сядет в тюрьму".

Зеленский также рад, что взяточника поймали именно в "Слуге народа", потому что "очистка власти нужно делать, очистку власти нужно начинать с себя, и ничего не бояться и смотреть в глаза людям".

Президент добавил, что к власти люди сначала приходят "вежливые и честные, но прочности им не хватает". Относительно Юрченко Зеленский сказал, что это "пример человека, прочности которого хватило на один год".

Президент заверил, что "так будет с каждым человеком, который берет взятки", независимо от партийной принадлежности и суммы неправомерной выгоды.

По мнению Зеленского, если "человек взял какую-либо взятку, хоть гривну – он должен сидеть".

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, 15 сентября этого помощника взяли под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

После этого Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него. Он подал заявление об исключении из фракции.

15 сентября генпрокурор Венедиктова в Верховной Раде заявляла, что пока нет оснований для объявления подозрения Юрченко.

15 сентября Ивана Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с нардепом "Слуги народа" Александром Юрченко, взяли под стражу с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн.

17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение и ходатайство о содержании под стражей народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.

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