Петиция за отставку Сытника набрала необходимое количество голосов, но Офис Президента их не засчитывает, - СМИ

В то же время официально засчитано менее 14 тыс, пишут Украинские новости со ссылкой на портал ForUm.

Петиция была зарегистрирована юристом Ростиславом Поповичем. Он считает, что за время работы Артема Сытника директором бюро, НАБУ не продемонстрировало существенных положительных сдвигов в сфере борьбы с коррупцией, потеряло авторитет и доверие. По мнению Поповича, с целью исправления сложившейся ситуации крайне важно скорейшее принятие Президентом Украины решения о соответствии занимаемой должности директора НАБУ Артема Сытника и его увольнение.

С этим на данный момент согласились более 25,2 тыс человек. Список тех, кто подписал петицию, доступен на сайте. Однако официально засчитано только 13,92 тыс голосов. Причина этого не объясняется.

Напомним, это не первый случай, когда были отмечены манипуляции с петициями на сайте Президента. Так, ранее стало известно, что голоса под петицией за роспуск Окружного админсуда Киева скупались за деньги. Тем не менее, Офис Президента засчитал все голоса и дал официальный ответ автору петиции.