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В медиапроекте «Люди» сегодня обсудят религиозную ситуацию в Украине

04.05.2020 / 14:32
В медиапроекте «Люди» сегодня обсудят религиозную ситуацию в Украине
112.ua Источник: Центр информации УПЦ
Юрий Молчанов свяжется со священником Волынской епархии УПЦ протоиереем Олегом Точинским

В международном медиапроекте «Люди» на телеканале «112 Украина», который начнется сегодня в 15.15, обсудят религиозную ситуацию в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на 112.ua, в эфире двухчасовой программы расскажут о тенденциях в духовной жизни Украины.

В частности, обозреватель Юрий Молчанов свяжется со священником Волынской епархии УПЦ протоиереем Олегом Точинским.

Также участники проекта обсудят вопросы гуманитарной и культурной политики в Украине, а во время включений люди из разных частей уголков мира расскажут о проживании в условиях карантина и о медицинской защите граждан со стороны государственных институций разных стран.

Ведущие программы «Люди» Сева Новгородцев, обозреватель Юрий Молчанов, журналист Светлана Крюкова и рок-музыкант Олег Карамазов. Гостями также станут телеакадемик, руководитель группы компаний «Стар Медиа» Влад Ряшин и главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, 112 Украина
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