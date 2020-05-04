В медиапроекте «Люди» сегодня обсудят религиозную ситуацию в Украине

В международном медиапроекте «Люди» на телеканале «112 Украина», который начнется сегодня в 15.15, обсудят религиозную ситуацию в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на 112.ua, в эфире двухчасовой программы расскажут о тенденциях в духовной жизни Украины.

В частности, обозреватель Юрий Молчанов свяжется со священником Волынской епархии УПЦ протоиереем Олегом Точинским.

Также участники проекта обсудят вопросы гуманитарной и культурной политики в Украине, а во время включений люди из разных частей уголков мира расскажут о проживании в условиях карантина и о медицинской защите граждан со стороны государственных институций разных стран.

Ведущие программы «Люди» Сева Новгородцев, обозреватель Юрий Молчанов, журналист Светлана Крюкова и рок-музыкант Олег Карамазов. Гостями также станут телеакадемик, руководитель группы компаний «Стар Медиа» Влад Ряшин и главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва.