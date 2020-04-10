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Глава нацполиции сказал, что на Пасху не будут выгонять людей из храмов

10.04.2020 / 13:20
Глава нацполиции сказал, что на Пасху не будут выгонять людей из храмов
Погляд Источник: Интерфакс
Полицейские будут находиться возле церквей

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что празднование Пасхи в условиях карантина в стране пройдет в атмосфере взаимопонимания и уважения друг друга: со службами в храмах, но без скопления людей и инцидентов.

Клименко рассказал, что руководители МВД встречались с представителями Всеукраинского совета церквей для поиска оптимального подхода к празднованию, сообщает «Интерфакс».

«И полиция, и МВД исходили из того, что пасхальные службы должны состояться. Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводятся, на богослужении находится не более десяти человек. Священнику, который проводит службу, только ему одному, можно быть без маски, поскольку традиция и ритуалы требуют этого», - сказал Игорь Клименко.

По его словам, после службы в церковь могут заходить два человека, если храм большой, и один человек, если церковь маленькая.

Полицейские будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви будут контролировать количество прихожан в помещении.

«Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять Надеюсь, нам всем хватит терпения и выдержки, чтобы не омрачать праздничные дни инцидентами», - резюмировал руководитель Нацполиции.

Источник: Inpress.ua
Пасха, Полиция
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