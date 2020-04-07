Для забавы: полиция нашла, кто устроил пожар в Чернобыльской зоне

Об этом сообщают полиция Киевщины, ГСЧС

Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Продолжается следствие.

Днем 6 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается ликвидация двух очагов пожаров:

Между с. Владимировка и с. Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га.

Вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

Спасатели отметили, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В зоне отчуждения дозы гамма излучения не изменились.

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