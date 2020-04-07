Войти | Зарегистрироваться
13:35

вторник,
07 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Для забавы: полиция нашла, кто устроил пожар в Чернобыльской зоне

07.04.2020 / 12:14
На Киевщине полиция установила злоумышленника, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения.

Об этом сообщают полиция Киевщины, ГСЧС

Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После чего огонь ветром перекинуло дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения молодому человеку. Продолжается следствие.

Днем 6 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается ликвидация двух очагов пожаров:

Между с. Владимировка и с. Жовтневе Котовского лесничества на площади около 20 га.

Вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

Спасатели отметили, что радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений. В зоне отчуждения дозы гамма излучения не изменились.

Источник

пожар, полиция, Чернобыльская зона
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 апреля
6 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.