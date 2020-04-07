Войти | Зарегистрироваться
13:35

вторник,
07 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

07.04.2020 / 12:45
Правоохранители расследует обстоятельства стрельбы в Николаеве, во время которой получил ранение бизнесмен, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"6 апреля, около 14:00, в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра на пр.Центральном, во время которого получил огнестрельное ранение местный бизнесмен", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

По данным местных СМИ, днем в понедельник, 6 апреля, во дворе офисного центра "Техноконтракт" в Николаеве произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате стрельбы в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов. В данный момент он находится в реанимации БСМП.

Источник

ранение, стрельба, Николаев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 апреля
6 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.