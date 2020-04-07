В Николаеве днем произошла стрельба, ранение получил местный бизнесмен

"6 апреля, около 14:00, в полицию поступило сообщение о стрельбе возле бизнес-центра на пр.Центральном, во время которого получил огнестрельное ранение местный бизнесмен", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

По данным местных СМИ, днем в понедельник, 6 апреля, во дворе офисного центра "Техноконтракт" в Николаеве произошел вооруженный конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате стрельбы в голову был ранен известный в Николаеве бизнесмен Михаил Титов. В данный момент он находится в реанимации БСМП.

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