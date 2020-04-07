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Продуктовые рынки будут жестче контролировать – совещание у Зеленского

07.04.2020 / 13:17
На ежедневном совещании по вопросам противодействия распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского 6 апреля было принято решение жестче контролировать продуктовые рынки.

"Дополнительно на совещании доложили о ситуации с продуктовыми рынками, которые не прекратили функционировать в Украине. Сегодня на некоторых из них наблюдается неконтролируемое скопление людей, что является огромным риском распространения коронавируса. Принято решение жестче контролировать продуктовые рынки", - сообщает в понедельник пресс-служба президента.

Также на совещании Национальная полиция Украины отчиталась, что за период карантина значительно уменьшилось количество преступлений, количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 63%.

Источник

коронавирус, продуктовые рынки
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