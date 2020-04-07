В Грузии православные пришли на Благовещение в храмы, несмотря на угрозу коронавируса

Грузинская Православная Церковь открыла храмы для прихожан сегодня, когда православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, несмотря на угрозу коронавируса.

В кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси службу ведет местоблюститель патриаршего престола Грузинской Православной Церкви митрополит Шио, сообщает «Интерфакс».

В соборе, кроме священнослужителей, находятся прихожане, которые стоят на расстоянии двух метров друг от друга, соблюдая рекомендации медиков.

Ранее в специальном обращении католикос-патриарх всея Грузии Илия Второй назвал невозможным закрытие дверей храмов для верующих.

По словам Патриарха, когда распространившаяся в мире новая инфекция угрожает жизни людей, верующие возлагают особые надежды на Бога и «тянутся к храму».

В то же время Илия Второй призвал священнослужителей соблюдать меры безопасности во время службы, в частности соблюдая установленную дистанцию. Кроме того, Патриарх распорядился, чтобы прихожан пускали (и то в ограниченном количестве) только в большие соборы. В целом же рекомендовано, чтобы прихожане молились снаружи храма.

Илия Второй также призвал верующих из группы риска оставаться дома.

По последним данным, в Грузии подтверждены 195 заражений коронавирусом COVID-19. В настоящее время во всей стране на карантине находятся 4735 человек, в стационарах наблюдаются 383 пациента. По данным Минздрава, вылечились от инфекции 39 пациентов, скончались двое.