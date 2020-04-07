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Названа главная группа риска коронавируса в Украине

07.04.2020 / 13:48
Большинство умерших от коронавируса в Украине страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом говорится 6 апреля в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

Сообщается, что среди всех умерших от осложнений, вызванных COVID-19, преобладают женщины, а доля зараженных старше 50 лет составляет 87%

Из 1319 подтвержденных случаев - 95 детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Заболевшие в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет. Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

-74% - сердечно-сосудистые заболевания;
-40% - сахарный диабет
-7,5% - новообразования
-7,5% - заболевания почек
-11% - заболевания легких;
-4% - ожирение;
-26% - совмещенные заболевания.

Все 38 человек умерли в больницах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, какие случаи COVID-19 попадают под бесплатное лечение. В частности, за государственные средства лечат только пациентов, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

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статистика, коронавирус, группа риска
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