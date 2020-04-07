Митрополит УПЦ рассказал, о чем верующим напоминает праздник Благовещения Богородицы

Смиренное согласие простой галилейской Девушки по имени Мария стало началом великой радости для всего человечества.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Мы вспоминаем событие, которое свидетельствует о милости Божией ко всем нам. Деве Марии является Ангел и возвещает, что Она избрана Богом, что через Нее будет исполнение того обетования, которое дал Бог Адаму и Еве. Кто-то, вероятно, где-то даже позавидует Деве Марии, мол, повезло же Ей. Но почему же выбор пал именно на Нее? Почему Бог простую девочку сделал Царицей неба и земли? Мы знаем, что Она воспитывалась в храме, соблюдала закон, ограждала себя от всего скверного. Можно сказать, что Она была первой монахиней на земле. Но, что мешает нам быть такими как Она? Что мешает нам услышать радостный ангельский глас, который точно так же может обратиться к нам: Радуйся, Благодатная, Господь с тобой? Неужели мы не хотим этого? Да, мы хотим этого, но грех мешает нам», - сказал владыка Лука.

Архиерей отметил, что «за две тысячи лет мало что изменилось. Вернее, с человеческой точки зрения много что изменилось. Раньше человек передвигался пешком, а теперь к его услугам все виды транспорта. Появились науки, человек значительно больше знает, чем его далекие предки. Но грех как был грехом, так им и остался. Как согрешили Адам с Евой, так и по сей день человек продолжает грешить своим неповиновением Богу. Вот что нам мешает услышать ангельский глас. Вот, что мешает нам ощутить во всей полноте эту радость, а ведь каждая душа призвана к этой радости, но не каждая способна быть благодарной, являться сосудом Божественной благодати. Грех мешает нам стать теми благодатными, к которым обращаются ангелы».

По словам владыки, лишь человеческое нежелание и человеческая лень мешают избавляться от грехов и быть благодатными.

«Как часто человек успокаивает себя словами, что он как все. А Христос был как все, а Матерь Божия была как все? А святые, иконы которых мы сегодня видим в наших храмах, они были как все? Человечество пыталось их отвергнуть от себя, но они не боялись свидетельствовать этому миру, что не мир прав, а они. Что жизнь, которой живут сегодня люди, это не та жизнь, ради которой они приходят в этот мир. Они ничего не боялись в отличие от современных христиан. Именно трусость мешает сегодня многим становиться благодатными. Эта трусость мешает ощутить радость пребывания Бога с нами.

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – это напоминание всем нам, что благовещение – это глас, который звучит для каждого из нас во все дни нашей жизни. Мы можем быть благодатными. Бог приходит в этом мир, чтобы быть с нами, а мы – с Ним. Стоит нам побороть свою трусость, побороть свои страсти, очиститься от грехов, и нам откроется новая жизнь», - подчеркнул владыка.

Митрополит призвал помнить, что ангельские слова, прозвучавшие для Девы Марии, продолжают звучать для каждого из нас.

«Нам нужно только настроить свое сердце, чтобы услышать призыв Господа и последовать за Ним. Ведь Он ради нас пришел в этот мир и ради нас принес Себя в жертву. Когда человек выберет путь следования за Богом, в его душе воцарится мир духовный, а сердце станет обителью благодати Божьей, Божьего мира и Божьей любви, – всего того, чего так не хватает каждому из нас в это смутное время», - заключил владыка Лука.