В Украине разрешили открыть продуктовые рынки, но есть условия

Соответствующее постановление за подписью заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко обнародовано на сайте Минздрава.

"Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) при осуществлении торговли на рынках обеспечить возможность функционирования рынков только при соблюдении следующих условий: 1) зарегистрированный оператор рынка пищевых продуктоив 2) нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади, 3) возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра ", - говорится в документе.

Также условиями работы рынков являются: обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты; обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Что касается рынков выходного дня, то для них расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Как сообщалось, с 17 марта в связи с введением карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции была временно прекращена работа предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов. 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации во всей стране и продолжил карантин до 24 апреля.

В Украине пока зафиксировано 549 случаев СOVID-19, из которых 13 летальных, 8 человек выздоровели.

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