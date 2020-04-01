Войти | Зарегистрироваться
12:34

среда,
01 апреля
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

В Украине разрешили открыть продуктовые рынки, но есть условия

01.04.2020 / 11:20
Министерство здравоохранения прописало условия работы продуктовых рынков во время карантина, в частности, на 20 кв. метрах должен находиться только один посетитель.

Соответствующее постановление за подписью заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко обнародовано на сайте Минздрава.

"Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) при осуществлении торговли на рынках обеспечить возможность функционирования рынков только при соблюдении следующих условий: 1) зарегистрированный оператор рынка пищевых продуктоив 2) нахождение на рынке не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади, 3) возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра ", - говорится в документе.

Также условиями работы рынков являются: обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты; обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Что касается рынков выходного дня, то для них расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Как сообщалось, с 17 марта в связи с введением карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции была временно прекращена работа предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов. 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации во всей стране и продолжил карантин до 24 апреля.

В Украине пока зафиксировано 549 случаев СOVID-19, из которых 13 летальных, 8 человек выздоровели.

Источник 

коронавирус, карантин, продуктовые рынки
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 апреля
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.