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В Раде зарегистрировали проекты постановлений, блокирующих подписание закона о рынке земли

01.04.2020 / 09:47
Внефракционные народные депутаты Оксана Савчук и Антон Поляков зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановлений об отмене решения парламента относительно принятия закона о рынке земли.

Соответствующие документы (№2178-10-П и №2178-10-П1) обнародованы на сайте ВР 31 марта.

В пояснительной записке к проекту постановления №2178-10-П, автором которой является Антон Поляков, отмечается, что при принятии парламентом указанного решения были допущены нарушения ряда требований Конституции Украины и Регламента Верховной Рады относительно процедуры принятия парламентом законов. Так, Поляков отмечает, что вопреки нормам статей 116 и 118 Регламента, главном комитетом не подготовлено дополнительной сравнительной таблицы с учетом предложений (поправок) народных депутатов, которые не были включены в сравнительную таблицу законопроекта, предлагаемого для принятия во втором чтении.

Кроме того, инициатор проекта постановления обращает внимание на то, что согласно части 2 статьи 114 Регламента, Рада после принятия законопроекта за основу может принять решение о принятии законопроекта в целом при условии соблюдения требований Регламента.

«Однако при рассмотрении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» во время пленарного заседания 31 марта 2020 года народными депутатами был высказан ряд замечаний к содержанию законопроекта, однако в нарушение норм Регламента указанные замечания были проигнорированы Председателем Верховной Рады, и законопроект был поставлен на голосование в целом», - акцентируется в пояснительной записке.

Поэтому Поляков отмечает, что в соответствии с ч. 1 ст. 48 Регламента, решения Рады могут быть отменены парламентом до подписания соответствующего акта Председателем ВР.

В то же время в карточке проекта постановления №2178-10-П1, инициированной Оксаной Савчук, по состоянию на 13:00, отсутствуют пояснительная записка и другие сопроводительные документы.

Между тем в карточке законопроекта о рынке земли отмечается, что он принят как закон 30 марта и готовится на подпись.

Согласно статье 48 Регламента ВР, в случае нарушения установленной Регламентом процедуры при рассмотрении и голосовании проекта закона, народные депутаты могут обратиться к председательствующему на пленарном заседании с соответствующим заявлением. Председательствующий должен безотлагательно принять меры для устранения нарушений или провести по решению Рады повторное голосование без обсуждения.

В случае, если прекращение нарушения Регламента не обеспечено, народные депутаты в течение двух рабочих дней подают Председателю ВР соответствующее заявление и одновременно вносят проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона, постановления или иного акта в целом.

Спикер, его первый заместитель или заместитель направляет этот проект постановления в день его внесения Регламентному комитету для предварительного рассмотрения и внесения предложений. Комитет в срочном порядке, но не позднее чем за три дня со дня получения проекта постановления с учетом календарного плана работы сессии ВР, готовит заключение о целесообразности его принятия или отклонения. Далее Рада без голосования о включении в повестку дня рассматривает его на пленарном заседании. Решение об отмене результатов голосования по закону, постановлению или другому акту в целом принимается большинством голосов народных депутатов от конституционного состава ВР.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10). Соответствующее решение поддержали 259 депутатов при минимально необходимых 226-ти.

В первом чтении Рада приняла законопроект №2178-10 6 февраля 2020 года.

Источник 

земля, ВР, рынок земли
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