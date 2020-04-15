Загрязненный пожарами воздух из Чернобыльской зоны понесет на юг

Об этом сообщает 14 апреля Центр ядерной и радиационной безопасности

Дословно: "По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении.

В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм/час".

Сообщается, что максимальная концентрация Cs-137 (цезия 137) в приземном слое воздуха в Киев может временно достигать единиц мБк/м3 (милибеккерель на кубический метр - одна из единиц измерения радиоактивности - ред.).

В центре сообщают, что эти концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее и не наносят вреда здоровью населения.

Информацию центр предоставил по состоянию на 12.00 14 апреля.

Также отмечается, что в зоне отчуждения насчитывается несколько отдельных зон воспламенения: в Денисовицком, Котовском, Корогодском, Паришивском и Лубянском лесничествах.

Напомним: 10 апреля загрязненный пожарами воздух из Чернобыльской зоны должен был достичь Киева и отдельных районов Киевской области.

По данным ГСЧС, с начала года пожары уничтожили почти 18 тысяч гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухую траву, потому что если ситуация с возгораниями не изменится, то к концу года выгорит вся страна.

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