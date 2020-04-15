Войти | Зарегистрироваться
11:28

среда,
15 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Загрязненный пожарами воздух из Чернобыльской зоны понесет на юг

15.04.2020 / 10:45
Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, направится в южном и юго-восточном направлении, но он не нанесет вреда населению.

Об этом сообщает 14 апреля Центр ядерной и радиационной безопасности

Дословно: "По прогнозным расчетам траектории движения 14 апреля и в начале 15 апреля, потенциально загрязненные воздушные массы будут направлены в южном и юго-восточном направлении.

В этот период по всей Киевской области будут наблюдаться осадки примерно до нескольких мм/час".

Сообщается, что максимальная концентрация Cs-137 (цезия 137) в приземном слое воздуха в Киев может временно достигать единиц мБк/м3 (милибеккерель на кубический метр - одна из единиц измерения радиоактивности - ред.).

В центре сообщают, что эти концентрации не превышают те, которые наблюдались ранее и не наносят вреда здоровью населения.

Информацию центр предоставил по состоянию на 12.00 14 апреля.

Также отмечается, что в зоне отчуждения насчитывается несколько отдельных зон воспламенения: в Денисовицком, Котовском, Корогодском, Паришивском и Лубянском лесничествах.

Напомним: 10 апреля загрязненный пожарами воздух из Чернобыльской зоны должен был достичь Киева и отдельных районов Киевской области.

По данным ГСЧС, с начала года пожары уничтожили почти 18 тысяч гектаров экосистем, пожарные призывают не жечь сухую траву, потому что если ситуация с возгораниями не изменится, то к концу года выгорит вся страна.

Источник

пожар, Чернобыльская зона, загрязненный воздух
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 апреля
14 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.