Войти | Зарегистрироваться
11:27

среда,
15 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Коронавирус чуть притормозил: 270 новых случаев, 22 выздоровели за сутки

15.04.2020 / 10:14
За последние сутки в Украине зафиксировано 270 новых случаев заражения коронавирусом, 5 человек умерли, 22 человек выздоровели.

Об этом сообщает Минздрав, а также свидетельствуют данные Центра общественного здоровья по состоянию на 9 утра 14 апреля

Всего в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

За 12 апреля в Украине было зафиксировано 325 новых случаев, умерли 10 человек, выздоровели 8 человек. За 11 апреля было получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях болезни, умерли 10 человек, выздоровели тоже 10-ро.

За сутки 13 апреля в ЦОС поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11974 сообщение о подозрении на коронавирусную болезнь.

На амбулаторном лечении находится 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

Среди 98 умерших от осложнеий – 51 мужчина и 47 женщин. Умирают от COVID-19 чаще люди в возрасте от 50 лет (86%).

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 200 случаев;

Волынская область – 80 случаев;

Днепропетровская область – 71 случай;

Донецкая область – 12 случаев;

Житомирская область – 112 случаев;

Закарпатская область – 99 случаев;

Запорожская область – 89 случаев;

Ивано-Франковская область – 332 случая;

Кировоградская область – 144 случая;

г. Киев – 551 случай;

Киевская область – 224 случая;

Львовская область – 136 случаев;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 69 случаев;

Полтавская область – 26 случаев;

Ровенская область – 134 случая;

Сумская область – 74 случая;

Тернопольская область – 280 случаев;

Харьковская область – 14 случаев;

Херсонская область – 34 случая;

Хмельницкая область – 22 случая;

Черновицкая область – 546 случаев;

Черкасская область – 105 случаев;

Черниговская область – 10 случаев.

Источник

статистика, коронавирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 апреля
14 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.