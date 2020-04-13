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В УПЦ рассказали, как будут проходить Пасхальные богослужения

13.04.2020 / 12:44
В УПЦ рассказали, как будут проходить Пасхальные богослужения
Митрополит Климент Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Климент объяснил, что онлайн-трансляции не смогут заменить Таинства

Богослужения Украинской Православной Церкви будут совершаться, но Церковь призывает всех верующих соблюдать нормы, определенные карантином.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент в интервью «Радио Свобода».

«В соответствии с тем, что решил Священный Синод, у нас, как и во всех других конфессиях, будут проходить богослужения и в Вербное воскресенье, и во все остальные дни, но мы призываем всех людей придерживаться тех норм, которые определяются карантином», - сказал владыка.

По его словам, поскольку власти не запрещали совершение богослужений, они будут проводиться, но в храме смогут присутствовать не больше 10 людей. Таинства Причастия и Исповеди будут проходить без изменений.

Митрополит Климент объяснил, что онлайн-трансляции не смогут заменить Таинства.

«Онлайн-трансляция – это не богослужение. У нас Бог – Бог живой, а не «Бог онлайн». Поэтому никогда нельзя заменить Причастие или Исповедь онлайн-трансляцией. Это будет неправильно и нас люди не поймут», - сказал владыка.

Архиерей сказал, что закрытие церквей -преступление.

«В храме люди могут получить исцеление и Божественную помощь. Поэтому это преступление – закрывать церковь и пытаться переводить ее в какой-то другой формат. У нас, в Украине, есть множество чудотворных икон, которые исцеляли верующих во время эпидемий, сложных житейских обстоятельств», - напомнил владыка.

 

 

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит климент
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