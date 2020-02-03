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Митрополит Климент объяснил, почему переименование Церкви ущемляет права УПЦ

03.02.2020 / 11:49
Митрополит Климент объяснил, почему переименование Церкви ущемляет права УПЦ
Митрополит Климент Источник: Центр информации УПЦ
Сам процесс, предусмотренный этим законом (о переименовании УПЦ - ред.), направлен не на переименование, а на ликвидацию Украинской Православной Церкви

Проблема переименования Украинской Православной Церкви не в борьбе за свою идентификацию или название, а в том, что сам процесс, предусмотренный этим законом (о переименовании УПЦ - ред.), направлен не на переименование, а на ликвидацию Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) в интервью РИА Новости.

«Вопрос не о названии - вопрос о бытии нашей Церкви. Если бы мы исполнили этот закон, то мы бы попали под целый ряд других законодательных актов, которые бы существенно ущемляли в правах верующих нашей Церкви. А если бы мы не исполнили этот закон, то мы бы автоматически заблокировали возможность для религиозных организаций как юридических лиц осуществлять свою деятельность в правовом поле Украинского государства», - отметил митрополит Климент.

Он сообщил, что данный вопрос является принципиальным для верующих УПЦ и «мы будем стараться дойти до окончательного решения, того, чтобы конституционные и гражданские, и моральные права наших прихожан не были ущемлены таким безобразным способом».

По его словам, верующие УПЦ всецело надеются на Бога в решении церковного кризиса в Украине.

Источник: Inpress.ua
упц, митрополит климент
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