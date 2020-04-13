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В Сети появились тексты службы Великого Понедельника для чтения верующими дома

13.04.2020 / 12:49
В Сети появились тексты службы Великого Понедельника для чтения верующими дома
Молитва
В Великий Понедельник Церковь вспоминает праведного Иосифа Прекрасного, проданного братьями в Египет

В сети доступны тексты богослужений, адаптированные для молитвы дома мирянами в условиях карантина.

Как сообщает patriarchia.ru. для домашнего (келейного) чтения опубликованы тексты служб Великого Понедельника.

В формате Word доступны: последование утрени, последование часов, изобразительных и вечерни, последование малого повечерия с трипеснцем

***Страстная седмица – последняя неделя перед Пасхой. Посвящена воспоминаниям последних дней земной жизни, страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа; время сосредоточенного внимания и размішления об истории Боговоплощения и служения Спасителя роду человеческому.

В Великий Понедельник Церковь вспоминает праведного Иосифа Прекрасного, проданного братьями в Египет.

В этот же день за богослужением воспоминается иссушение Господом богатой листьями, но бесплодной смоковницы как образ лицемерных книжников и фарисеев, у которых, несмотря на внешнюю набожность, Господь не нашел добрых плодов веры и благочестия, а только лицемерную тень закона. Подобна бесплодной смоковнице всякая душа, не приносящая плодов духовных.

Источник: Inpress.ua
молитва
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