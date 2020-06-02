Греческий митрополит обратился к женщинам, решившим сделать аборт

В случае незапланированной беременности необходимо довериться Богу и прийти в Церковь, где помогут преодолеть тревоги за будущего малыша.

Как сообщает pravoslavie.ru, об этом написал митрополит Лимассольский Афанасий в обращении к женщинам, решившимся на аборт.

«Если ты беременна, прежде всего не паникуй, не давай противным чувствам возобладать тобой, не позволяй им победить неизреченную радость того, что ты станешь матерью нового человека в мире, нового образа Божиего, беззащитного и невинного создания, которое ты временно принимаешь в своем женском чреве. Да не победят тебя помыслы сомнения оттого, почему это невинное создание оказалось внутри тебя, от мыслей, что ты будешь дальше делать с этим ребенком, как будешь растить его, какой путь по жизни вы пройдете вместе», - призвал владыка.

По его словам, часто бывает, что «обстоятельства и сам способ зачатия бывают для женщины травмирующим событием, о котором она иногда даже и вспоминать не хочет, но необходимо отделить событие зачатия от бытия нового человека и не разрешать «никому даже намекнуть на возможность прервать рождение твоего ребенка».

Он напомнил, что любые проблемы и кризисы лишь временны, аборт станет неисправимой ошибкой.

«Ни за что на свете не позволяй себе из матери превратиться не только в убийцу своего ребенка, но и, как следствие этого, стать виновной в том, что твой ребенок навечно будет лишен возможности принять Святое Крещение и стать христианином. Конечно, я понимаю, что существование в твоей жизни нового человека, с которым ты теперь будешь неразлучна, может очень круто изменить ее. Но убийство своего дитя своими же собственными руками и все трагические последствия этого, которые будут сказываться на всей твоей жизни, не сопоставимы с твоими страхами по поводу того, как изменится твоя жизнь, как будет развиваться ваша семья, как ты вырастишь ребенка: эти трудности всего лишь временны, они удоборешаемы и переносимы – аборт же станет ошибкой вечной, трудноисправимой», - подчеркнул митрополит Афанасий.

В непростой ситуации, когда женщина испытывает огромное влияние и давление со стороны окружения и обстоятельств, она должна помнить: то, что ей предлагают и советуют, станет самым большим грехом в ее жизни, «неизгладимой, роковой ошибкой, травмирующей сущность навечно».

«Приди к нам в Церковь, прибегни, поспеши, и я уверен, что с большой любовью во Христе там выслушают твою проблему, поговорят с тобой, не отвергнут, помогут преодолеть твои страхи и беспокойство. Поверь во всесильную отеческую любовь Христову; знай, что Промысл Его довлеет абсолютно над всеми созданиями. Будь уверена, что если ты сохранишь живым свое чадо, несмотря на множество жертв, лишений и забот, то Всеблагой Христос благословит тебя и станет сопровождать все шаги твоей жизни как твой Защитник и Предстатель. Если Бог с нами, то кто может устоять против нас?» – призвал митрополит Афанасий.