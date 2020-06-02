Войти | Зарегистрироваться
13:40

вторник,
02 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшились второй день подряд

02.06.2020 / 10:46
Число новых заболевших за сутки, усредненное за последние 7 и 14 дней, растет два дня подряд. Это произошло впервые с момента ослабления карантина 11 мая этого года, свидетельствует статистика Минздрава.

Согласно ей, 29 мая Украина вышла на среднесуточный локальный минимум заболевших за последнюю неделю в 375 чел., однако спустя два дня этот показатель ухудшился до 395.

На 29 мая был зафиксирован и суточный локальный минимум заболевших в среднем за две недели – 382 чел., однако теперь это значение ухудшилось до 385 чел.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пять-шесть дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

По этим показателям пик заболеваемости в Украине был соответственно 6 и 10 мая и составлял 476 и 474 новых заболевших в сутки соответственно.

Помимо того, последние два дня ухудшается и другая важная кривая – число болеющих COVID-19 в настоящее время. Такая негативная динамика этого графика зафиксирована впервые после второго этапа послабления карантина 22 мая. В результате предыдущий пик текущих больных в 13,39 тыс. от 24 мая был побит сначала 30 мая – 13,43 тыс., а 31 мая он достиг показателя в 13,6 тыс. чел.

Минздрав также сообщил, что 31 мая Киев перестал соответствовать установленным правительствам требованиям для послабления карантина: инцидентность (среднее число новых больных за последние семь дней) превысила 12 чел. на 100 тыс. населения. По данным ведомства, в первый день июня этот показатель ухудшился с 12,2 до 13,18.

Помимо Киева, еще пять областей нарушают показатели для послабления карантина, и лишь одна из них – Донецкая – по второстепенному показателю числа тестов. В двух областях – Волынской и Львовской – за последние два дня показатель инцидентности, как и в Киеве, отдалился от барьера в 12 и достиг соответственно 14,45 и 13,54.

В Ривненской и Волынской областях ситуация, наоборот, улучшилась, однако показатель инцидентности там все еще очень далек от предельно допустимого для послаблений – соответственно 29,15 и 32,62.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений.

Источник

статистика, коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 июня
1 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.