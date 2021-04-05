Столичная полиция за сутки обнаружила 173 "карантинных" нарушения

Об этом в Фейсбуке сообщает полиция Киева.

"В течение последних суток проверено 490 заведений хозяйственной деятельности, среди которых развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры. По результатам проверки в 173 случаях выявлены нарушения карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверок за невыполнение требований ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц учреждений составлены административные протоколы, за что предусмотрено наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривень.

«Еще раз обращаюсь к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организуют в заведениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяю, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей. Своими противоправными действиями вы подвергаете опасности не только себя, персонал, но и своих клиентов. За такие незаконные действия в условиях карантина предусмотрена уголовная ответственность, а следовательно, по согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности», - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Также в полиции напомнили, что за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм в соответствии со ст.44-3 «Нарушение правил карантина людей» КоАП предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также частью второй этой же статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.

Кроме этого в полиции напомнили, что за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст.325 Уголовного кодекса Украины.

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