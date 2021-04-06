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В Китае создали робота, который заваривает кофе без вмешательства человека

06.04.2021 / 11:32
Китайская компания Orion Star Technology Co. Ltd из Пекина разработала робота Zhi Ka Master, который может заваривать кофе.

Об этом сообщает Yanko Design.

Шестиосных робот имеет две руки и может заварить кофе или чай, как это делает обычный человек. Интегрированное программное обеспечение позволяет Zhi Ka Master делать свое дело без вмешательства человека в процесс.

В устройстве также установлена ​​RGB-камера, а сам робот отвечает на обратную связь в реальном времени.

Производитель также установил на Zhi Ka Master экстренную кнопку, после нажатия которой его работа сразу останавливается.

Робот занимает в пространстве три квадратных метра.

Источник

робот, Китай
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