На Закарпатье снег засыпал дерева, котоые успели зацвести

В Ужгороде, в частности, засыпало снегом уже успевшие зацвести декоративные и фруктовые деревья.

Фото с заснеженными деревьями в цвету собирают сотни лайков в соцсетях региона. В то же время закарпатцы опасаются, что в этом году снова потеряют урожай ранних абрикосов, персиков и слив, которые уже успели зацвести и могут быть повреждены из-за холода и снега.

Впрочем, о таких природных аномалиях в Закарпатской области предупреждали синоптики. В связи с перемещением активного холодного фронта с запада утром и на протяжении дня 6 апреля с переходом в ночь на 7 апреля по области прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега и снега, днем ​​на низинах - с дождем, в горной и предгорной части значительные. Местами налипание мокрого снега, в горах метели.

В среду, 7 апреля, снег на Закарпатье, по прогнозам синоптиков, должен прекратиться. Однако, заморозки до -3 мороза ночью прогнозируют еще до конца этой недели.

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