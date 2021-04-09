В Турции во время раскопок во дворце Топкапы нашли галерею римского периода

Об этом сообщает TRT Haber.

«Галерея была найдена во время надземных и подземных работ, проводимых в нижних частях дворца Топкапы», - сообщил вице-президент национальной администрации дворцов Турции профессор Ахмет Чапоглу.

Галерея состоит из трех частей. Ее нашли у ворот в той части дворца, которая закрыта для посетителей.

Археологи установили, что галерея относится к римскому периоду. От почвы уже очищена ее часть. Ученые не исключают, что она может вести к другим галереям или помещениям. Исследование находки продолжается.

Напомним, в турецкой провинции Бурдур в базилике в древнем городе Кибира, что находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, археологи недавно обнаружили кладбище с 30 уникальными захоронениями.

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