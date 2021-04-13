В Нью-Йорке приготовили "амбассадорский" борщ

Блюдо готовили две команды - украинская и международная.

Украинская команда в составе генерального консула Украины в Нью-Йорке Алексея Голубова, почетного консула Украины в Пенсильвании, члена совета правления общественной организации «Вместе» Ирины Мазур и представителя Украинского конгрессового комитета, жителя Нью-Йорка Андрея Добрянского приготовила борщ на основе бульона из белых грибов с добавлением яблочного фреша.

«Я специально принес яблоко как символ города Нью-Йорка, чтобы предоставить борщу местного колорита», - пояснил генконсул.

Международная команда в составе постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы и постпреда Мальдивской Республики Тильмизы Хусейн, сварила борщ с использованием копченого тунца. «Большинство мальдивских блюд готовятся из рыбы, поэтому я добавила к украинскому блюда тунец, чтобы он получил мальдивский привкус», - рассказывала госпожа Хусейн.

По ее словам, раньше она не пробовала украинского борща, но блюдо, по ее убеждению, заслуживает международного признания.

Модерировали мероприятие украинский повар Евгений Клопотенко и шеф-повар украинского ресторана на Манхэттене «Радуга» Дмитрий Марценюк.

Как пояснил Клопотенко, он прибыл в Нью-Йорк для популяризации борща в рамках мероприятий для внесения его в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. «Публичное приготовления украинского национального дипломатами - важное мероприятие по поддержке борща, - сказал он Укринформу. - Это блюдо - часть нашей национальной культуры. Более того, борщ - это наша национальная идея, ведь он объединяет всех украинцев мира, которые могут иметь различные взгляды».

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