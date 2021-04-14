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В Харькове открылась выставка работ мастеров по изготовлению писанок "Пасхальное чудо"

14.04.2021 / 07:05
Выставка работ преподавателей по росписи писанок и их учеников "Пасхальное чудо" открылась в Харьковском областном организационно-методическом центре культуры и искусства.

"Сегодня писанку считают одним из главных достижений украинской культуры, в которой зашифрованы элементы мира и природы, традиции прошлого, магия национального мировоззрения. В этом убедитесь, увидев работы 12-ти педагогов по росписи писанок из Харькова и области, а также около полусотни их учеников в возрасте от 6 до 16 лет, которые обучаются разнообразным техникам изготовления писанок в кружках и художественных школах", - отметила в комментарии агентству во время открытия выставки ведущий методист Центра Тамила Педан.

По ее словам, на выставочных планшетах размещены 250 писанок, и каждая из них - настоящее произведение искусства.

На писанках множество изображений: небо со звездами, реки с рыбами, древа жизни, птицы, засеянное поле, обереги и т.п.

Например, в работах Любови Манжелей из Люботина под Харьковом, которая специализируется на традиционном, так называемом восковом искусстве изготовления писанок, воспроизведен не только знакомый жителям Слобожанщины геометрический или растительный орнамент, но и библейские сюжеты. А 16-летняя Анна Кокошко отдает предпочтение созданию писанок в технике травления или прорезывания.

Отдельное место в выставочном зале выделено для показа работ мастера народного творчества Аллы Овчаренко, чьи работы в свое время демонстрировались на выставке писанок в американском Цинциннати - городе-побратиме Харькова. Здесь нашлось место и работам педагогов и учеников в технике так называемой бисерки, мозаичного плетения или ручного ткачества, двухцветной и многоцветной писанки.

На выставке представлены и картины, выполненные на скорлупе не только куриных или гусиных яиц, но и страусиных, причем последние мастерам писанок подарили на страусиных фермах в Харьковской области.

Выставка будет работать до 4 мая онлайн, а затем, надеются организаторы, перейдет в режим офлайн.

Источник

выставка, Харьков, Пасхальное чудо
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