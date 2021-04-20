На берегах Бугского лимана зацвели дикие ирисы

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке николаевского эколога, директора Регионального ландшафтного парка "Тилигульский" Олега Деркача.

По его словам, этот вид петушков или ирисов еще называют маленькими или карликовыми (Iris pumila L.). Они имеют разнообразную цветовую палитру.

Это многолетнее растение семейства касатиковых. Cтепной вид распространенный в основном в Восточной Европе. Малоизвестное лекарственное и техническое растение, а также популярная декоративная культура. Регионально редкий вид, взятый под охрану во многих регионах Украины.

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