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В Стамбуле высадили 8 миллионов тюльпанов

22.04.2021 / 09:08
Почти 8 млн луковиц тюльпанов высадили в разных парках Стамбула для украшения города, несмотря на то, что из-за пандемии в этом году не будет проходить традиционный фестиваль этих цветов.

Об этом сообщает информагентство SHA.

«По сравнению с прошлыми годами мы уменьшили количество высаженных тюльпанов на треть. В этом году ежегодный фестиваль тюльпанов не будет проводиться из-за пандемии. Тем не менее люди смогут полюбоваться цветочными композициями», – сообщил профессор Йесин Чаатай Сечкин, возглавляющий управление мэрии Стамбула, которое занимается парками и зелеными зонами города.

Композиции из тюльпанов 56 видов можно увидеть этой весной в парках Emirgan Korusu, Hıdiv Kasrı, Göztepe ve Gülhane Parkı.

Тюльпан является цветком-символом Турции. Это растение родом из Персии пользовалось большой популярностью в период расцвета Османской империи. Фестиваль тюльпанов проводят в Стамбуле с 2005-го, в этом году его отменили впервые.

Источник

тюльпаны, Стамбул
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