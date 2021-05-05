В Киеве в честь Героев Небесной сотни расцвели 100 тысяч тюльпанов

Об этом сообщил директор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король в Фейсбуке.

"Тот случай, когда ни фото, ни видео не передадут всю красоту. Надо видеть ... Спасибо нашему другу, Почетному Консулу Украины в Амстердаме, Эмиль де Севрен Жакет за такой подарок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, тюльпаны, полученные в качестве подарка Украине от Королевства Нидерланды, были высажены в столице в ноябре прошлого года.

Почетный консул во время высадки тюльпанов объяснил, что он восхищается мужеством украинского народа во время Революции достоинства. И 100 тысяч тюльпанов символизируют уважение нидерландцев к героям и героиням Небесной сотни.

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