На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Должностное лицо требовал взятку за «решение вопроса» относительно предоставления в аренду имущества, находящегося в государственной собственности.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за деньги гарантировал коммерсанту победу в аукционах и беспрепятственное получение в аренду помещений для предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали должностное лицо согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете после получения взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация относительно ряда возможных фактов получения взяток должностным лицом и причастность к коррупционной схеме других чиновников Фонда.

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