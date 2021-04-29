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На Черкасчине на взятке "погорело" руководство регионального отделения Фонда госимущества

29.04.2021 / 09:51
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему, организованную заместителем начальника регионального отделения Фонда государственного имущества по Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Должностное лицо требовал взятку за «решение вопроса» относительно предоставления в аренду имущества, находящегося в государственной собственности.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник за деньги гарантировал коммерсанту победу в аукционах и беспрепятственное получение в аренду помещений для предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали должностное лицо согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рабочем кабинете после получения взятки.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Проверяется информация относительно ряда возможных фактов получения взяток должностным лицом и причастность к коррупционной схеме других чиновников Фонда.

Источник

взятка, СБУ, Черкасская область
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