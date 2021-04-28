Взятка за разрешение работать во время карантина: задержан замначальника райуправления полиции Киева

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник систематически требовал и получал от руководителей учреждений питания неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности и непрекращение их работы во время карантина.

В ходе контроля за совершением преступления задокументировано получение полицейским 25 тыс. грн от руководителей заведений. Правоохранители задержали его при получении еще 13 тыс. грн неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. По месту работы задержанного продолжаются обыски.

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