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Во Франции добровольцы ради эксперимента 40 дней сидели в пещере без телефонов и часов

26.04.2021 / 08:08
Во Франции провели эксперимент по изучению влияния изоляции - 15 участников находились в пещере Ломбривс на юго-западе Франции без телефонов, часов и солнечного света.

Об этом сообщает ВВС.

Проект имел целью проверить, как люди реагируют на потерю чувства времени и пространства.

Так называемый Глубинный временной эксперимент (Deep Time experiment) завершился в субботу, когда восемь мужчин и семь женщин в возрасте от 27 до 50 лет, вышли из пещеры, в которой провели 40 суток.

Руководитель проекта, французско-швейцарский исследователь Кристиан Клот, сказал, что время, казалось, в пещере замедлилось. Большинству участников, по его словам, показалось, что они зашли в пещеру 30 дней назад.

Во время изоляции группа должна была выполнить задания, не имея возможности определить сроки их выполнения.

Вместо этого члены группы могли полагаться только на свои биологические часы и циклы сна, чтобы структурировать свои дни.

В пещере у них было мало современных удобств. Например, добровольцам пришлось самостоятельно производить электроэнергию с помощью педального велосипеда и набирать воду под землей из колодца глубиной 45 м.

Ученые, которые организовали проект, уверяют, что он поможет им понять, как люди могут адаптироваться в экстремальных условиях жизни.

Цель исследования имеет особое значение во время пандемии коронавируса, когда ограничительные меры заставили миллионы людей находиться в изоляции.

Источник

эксперимент, изоляция
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